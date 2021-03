Weer een klap voor ex van Raymond van Barneveld: nieuwe liefde overleden

„Wat een bizarre dag”, schreef ze maandagochtend op Facebook. „Vanochtend nog samen & nu niet meer. Mijn maatje, mijn soulmate. Jou te verliezen aan een hersenbloeding, ineens uit het niets. Hoe kan dit nou?! Waarom.. Waarom.. Wat ga ik jou missen erg missen!!!! Mijn hart huilt, ik ben gebroken schat! 12-02-20 onze datum Ik zal je nooit vergeten!!!!”

Vorig jaar in februari maakte Silvia haar nieuwe liefde bekend. Ze leerde Piet via Facebook kennen en had meteen een enorme klik met hem. Het was ruim een jaar na haar scheiding van darter Raymond van Barneveld, een moeilijke periode waarin ze ook nog slachtoffer werd van een gewapende overval bij haar thuis. Ze liet weten erg gelukkig te zijn met haar nieuwe liefde en ook weer clean te zijn.