Irina Shayk gelooft nog steeds in huwelijk

Irina wil niet kwijt of ze daadwerkelijk hoopt ooit op een dag te trouwen. Met de 44-jarige Bradley was ze bijna vier jaar samen en kreeg ze een dochtertje. Maar er werd nooit getrouwd. Het stel hield hun relatie ook erg privé. Tot grote teleurstelling van nieuwsgierige fans. „Ik denk dat het menselijk is: als je het kan krijgen, dan wil je het. Er is een gordijn hier. Dat wil je openen. Het is denk ik nieuwsgierigheid.”

En wie denkt de vrijgezelle Irina nu te kunnen schaken, moet wel erg zijn best doen. Het Russische model leest geen persoonlijke berichten op Twitter, ze heeft een hekel aan sms’en en mailen en ze heeft geen Snapchat. En bloemen wil ze eigenlijk ook niet. „Iedere keer dat iemand mij bloemen stuurt, dan denk ik: stuur mij gewoon een tomatenplant. Niemand stuurt elkaar meer brieven. Ik vind echt dat wanneer je uit eten wilt met iemand, dat je niet hoeft te sms’en of ze een bericht hoeft te sturen via Instagram. Pak gewoon die freaking telefoon op.”

In tegenstelling tot veel andere celebrities post Irina ook geen foto’s van haar tweejarige dochtertje Lea online, want ’wie heeft daar tijd voor?’. Shayk heeft zo haar eigen ideeën over het moederschap. „Geef mij een reden, alleen omdat je moeder bent, waarom je langere rokken moet gaan dragen. Nee! Daar geloof ik niet in. Echt niet. Waarom zou je jezelf moeten veranderen omdat je moeder bent geworden?”