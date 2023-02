Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig Baywatch-babe vertelt openhartig over haar heftige leven Sekssymbool Pamela Anderson doet éigen verhaal

Door Kitty Herweijer

Anderson is zeer openhartig in Pamela, a love story. Ⓒ Netflix

Denk je aan hét sekssymbool van de jaren negentig en begin van dit millennium, dan denk je aan Pamela Anderson. Over Anderson is ontzettend veel geschreven en gemaakt, waaronder de in 2022 uitgekomen populaire Disney+-serie over haar beruchte sekstape en huwelijk met muzikant Tommy Lee: Pam & Tommy. Tot op de dag van vandaag weigert ze die dramareeks te kijken. Nu doet ze op Netflix haar eigen verhaal in Pamela, a love story.