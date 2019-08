Koningin Elizabeth samen met Andrew naar de kerk

Ⓒ EPA

Koningin Elizabeth is zondagmorgen samen met haar zoon prins Andrew en haar kleindochter prinses Beatrice naar de kerk gegaan in Crathie. Daar ging koningin Victoria in de negentiende eeuw al ter kerke en sindsdien wordt Crathie Kirk door Britse monarchen gebruikt wanneer ze in hun Schotse kasteel Balmoral verblijven.