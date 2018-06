Liam Payne hangt held uit

Zijn droom om ooit brandweerman te worden kwam nu wel heel dichtbij.

Dinsdagnacht vond er een explosie plaats op het balkon van Liam's appartement, zo meldt The Mirror.

Andy, Een vriend van de zanger, was de terraswarmer aan het vullen met gas toen het ongeluk gebeurde. Payne was op dat moment in de keuken en snelde naar het balkon om zijn vriend van het balkon te trekken.

De jongen werd meteen naar het ziekenhuis vervoerd en later bleek dat hij voor 20 procent op zijn gezicht en handen is verbrand.

Volgens een ooggetuige is 80 procent van het balkon weggevaagd en moesten er 35 brandweermannen aan te pas komen om het vuur te doven.

Op Twitter wordt de One Direction-ster al de grote held genoemd.