Beck neemt oude muziek opnieuw op

„Ik vind het een beetje arbitrair dat je een plaat maakt en dat er dan maar één versie van is”, zegt de 51-jarige zanger. „Maar de oude opnames dienen wel als inspiratie. Ik luister oude liedjes terug en kijk wat ik wil meenemen en wat ik wil veranderen.”

In hetzelfde interview blikt Beck terug op zijn samenwerking met zanger Pharrell Williams, met wie hij het album Hyperspace maakte. „Ik wilde al twintig jaar met hem samenwerken. We kwamen elkaar vaak in de lift tegen en in 2012 besloot ik hem te bellen”, aldus de zanger.

Beck was zijn ’gekke en zware’ muziek naar eigen zeggen een beetje zat, dus hij hoopte dat Williams met iets vrolijkers kwam. „Toen liet hij me een nieuw liedje horen, Happy”, blikt Beck terug, verwijzend naar de grote hit van Williams. „Ik was drie dagen te laat. Anders had dat misschien ook mijn liedje kunnen zijn.”