Ex Peter Jan Rens krabbelt op

Joke zat sinds het faillissement van haar ex opgezadeld met een woning in Amsterdam-Noord omdat het door Peter Jan op haar naam werd gezet. Joke kon de hypotheek van een miljoen euro niet ophoesten en had de grootste moeite om het hoofd boven water te houden.

Nu is er goed nieuws, vertelt Joke, die de woning voor 795.000 euro te koop zette, aan Weekend. "Het huis is verkocht, dat is een opluchting voor me, het luidt een nieuwe fase van mijn leven in." Joke heeft nog wel een restschuld die ze niet kan betalen. "Ik ga een aanvraag doen voor schuldsanering."

Joke heeft nog meer positief nieuws te melden; ze is weer aan de man. "Het is een vriend van me en die vriendschap heeft zich ontwikkeld tot meer. Of ik echt verliefd ben durf ik niet te zeggen, maar ik word wel bemind."