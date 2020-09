Stan Van Samang stuurt deurwaarders naar Google en Facebook om naaktfoto’s

De naaktfoto’s van zanger Stan Van Samang werden de afgelopen weken gelekt. Ook foto’s van presentator Peter Van de Veire en muzikant en presentator Sean Dhondt doken op het internet op. Van Samang had via zijn advocaten een klacht tegen onbekenden ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel, maar was ook naar de kortgedingrechter

Afgelopen woensdag meldde zanger Stan Van Samang dan via zijn advocaten dat hij klacht tegen onbekenden had ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel, en dat ook hij naar de kortgedingrechter was gestapt. Die had niet alleen aan iedereen een verbod opgelegd om de beelden te verspreiden of te bewaren, maar ook alle technologiebedrijven bevel gegeven de ’beelden van hun infrastructuur te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro’.

Met deze beschikking zijn de deurwaarders nu naar Google, Facebook en een Belgische satirische website die de beelden geanonimiseerd had gepubliceerd, gestapt.