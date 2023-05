Sting waarschuwt voor ’songwritingstrijd’ tussen mensen en AI

Zijn opmerkingen volgen nadat er afgelopen tijd bij een aantal nummers AI is gebruikt. In februari gebruikte de Franse DJ David Guetta de technologie om Eminems stem toe te voegen aan een van zijn nummers. In april ging een AI-duet tussen Drake en The Weeknd viral. Het nummer werd van streamingdiensten afgehaald na klachten van Universal Group Music (UMG), die ook Stings muziek uitbrengt.

„Het is vergelijkbaar met de manier waarop ik naar een film kijk met CGI (digitale animatie)”, zegt de zanger. „Het maakt helemaal geen indruk op me.” Sting raakte meteen verveeld bij door de computer gegenereerd beeld. „Ik stel me voor dat ik hetzelfde zal voelen als AI muziek maakt.” Voor elektronische muziek werkt het volgens Sting misschien wel. „Maar voor liedjes, weet je, die emoties uitdrukken, denk ik niet dat ik er door geraakt zal worden.”

De songwriter is het deels eens met Pet Shop Boys-frontman Neil Tennant die suggereerde dat AI muzikanten kan helpen om een writer’s block te overwinnen. „De tools zijn nuttig, maar we moeten ze besturen”, legt hij uit. „Ik denk niet dat we kunnen toestaan dat de machines het gewoon overnemen. We moeten op onze hoede zijn.”