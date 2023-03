Rapper Tekashi 6ix9ine in sportschool in elkaar geslagen

Volgens zijn advocaat Lance Lazarro werd de 26-jarige rapper door drie of vier mannen aangevallen. De daders sloegen op de vlucht nadat medewerkers van de sportschool rumoer hoorden. De rapper werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk of Tekashi 6ix9ine daar nog steeds verblijft.

De 26-jarige rapper, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, is in het verleden vaker in opspraak gekomen. Zo werd hij in 2019 veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een criminele bende. Er hing hem een zware straf boven het hoofd, maar hij kreeg strafvermindering omdat hij tegen andere bendeleden getuigde. In 2020 kwam hij na een gevangenisstraf van een kleine twee jaar vervroegd vrij.