Snelle geeft volgend jaar zijn grootste show ooit

De rapper heeft net zijn clubtournee afgesloten en dat smaakt al gelijk naar meer. „Ik baalde dat het voorbij was en ik wilde nog groter. Ik vind het echt waanzinnig dat ik dat volgend jaar mag doen. Ik wist natuurlijk al langer dat dit eraan zit te komen en ik ben zo enthousiast dat ik het nu eindelijk mag zeggen.”

Voor zijn grootste publiek ooit heeft Snelle verschillende verrassingen in petto. „Het wordt eigenlijk een show waarbij je van alles kan verwachten. Natuurlijk speel ik nummers van mijn laatste album Vierentwintig, maar ook zeker oude tracks. Dat kunnen fans die van mijn oude - en meer rauwe - werk houden vast waarderen. En ik wil uiteraard voor die tijd ook nieuw werk uitbrengen en materiaal dat exclusief is voor de AFAS.”

Droom

Optreden in een grote zaal is iets waar de rapper altijd van heeft gedroomd, maar waarvan hij niet had verwacht dat het er ooit van zou komen. „Ik weet nog dat Paul Sinha, mijn studiegenootje van de Herman Brood Academie, in Paradiso stond. Toen dacht ik al: wat als ik die zaal ooit mag uitverkopen? En nu dit. Dat is echt wel een ding.”

Met onder meer topnoteringen in de hitlijsten, drie Edison Pop-nominaties en een uitverkochte clubtournee heeft Snelle een mooi 2019 achter de rug. Dat zijn voor de rapper dan ook een paar van zijn hoogtepunten. „Maar het was ook heel fijn dat ik halverwege het jaar mijn baan kon opzeggen en dat mijn vader trots op me is. Het is bijna te veel om op te noemen.”