Schiet Cristiano Ronaldo doel voorbij met ’ongecensureerd’ interview?

Cristiano Ronaldo heeft een explosief interview gegeven aan het Britse tv-icoon Piers Morgan. Professioneel gezien schiet hij zich daarmee met gefrustreerde uitspraken over de clubleiding en ex- en medespelers behoorlijk in de voet. Zijn club Manchester United verwijderde zijn poster al van de muur en beraadt zich verder op het interview en wat daarmee te doen. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. En in het nauw zit Ronaldo, sinds hij van alle kanten kritiek krijgt. Waarschijnlijk hoopte hij met de openhartigheid over zijn heftige privéleven op de sympathie van het grote publiek, maar de topscorer aller tijden lijkt, ondanks de 4 miljoen kijkers, vooralsnog zijn doel voorbij te schieten...