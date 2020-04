Romy Monteiro lost mysterie Tiger King-foto op

Geïnspireerd door de hitserie op Netflix, heeft ze de tijd die ze sinds de quarantaine ruimschoots heeft, gebruikt om met haar ’creatieve vriendje’ fotograaf Jasper de song I saw a Tiger op te nemen. Met een heuse videoclip met beelden waarop zijzelf en haar vriend Jasper een hoofdrol spelen, evenals een kat die voor tijger moet doorgaan.

Geweldig, vindt Liza Sips. NikkiTutorials en moeder Antje kunnen hartelijk lachen om de clip. Zangeres Sharon Doorson is vooral onder de indruk van de zang van de musicalster. „Wauw.”

Zondag waren fans razend benieuwd naar wat Romy kon bedoelen met de ’trouwfoto’ van haar en Jasper, die een variant was op de Tiger King-antagonist Carole Baskin. De hashtag ’getrouwd’ riep vele vragen op, al kon de manager van Romy al aan De Telegraaf bevestigen dat daarvan in elk geval geen sprake was.