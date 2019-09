Caroline vertrekt uit Chateau Meiland

Caroline miste haar familie in Nederland te erg, met allerlei ergernissen en problemen tot gevolg. Ze besloot dan ook te kiezen voor zichzelf én haar familie. „Het klopt dat Caroline heeft besloten terug naar Nederland te gaan”, laat SBS aan RTL Boulevard weten.

„De familie Meiland en Caroline hebben zeven maanden lang onafgebroken in elkaars gezelschap verkeerd. In die periode zijn er uiteraard ook irritaties geweest. Daarnaast hebben haar gezondheid en het gemis van haar familie en vrienden Caroline doen besluiten om Chateau Meiland te verlaten. Wij respecteren haar beslissing en wij wensen Caroline alle geluk. Caroline is voorlopig nog te zien in Chateau Meiland bij SBS6.”