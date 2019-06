Jussie Smollett keert terug op sociale media

Jussie postte een filmpje online, waarin de speech van Tarell Alvin McCraney tijdens de uitreiking van de Tony Awards te zien was. McCraney sprak ondermeer de volgende woorden: „De lichamen die het erfgoed van de overledenen herbergen zijn vaak zwart en gay. Wanneer kunnen we van hen houden om wie ze zijn en niet alleen voor dat wat ze kunnen?”

Smollett plaatste hierbij de tekst: „Ik ben ZO trots.” De acteur was sinds zijn arrestatie in januari offline gegaan, nadat naar buiten kwam dat hij zijn incident zelf in scène gezet zou hebben. De aanklacht die daarover tegen hem liep is inmiddels verworpen, maar de gemeente Chicago klaagt hem alsnog aan omdat er meer dan 130.000 dollar is gespendeerd aan zijn zaak.