Matrix scoort na 20 jaar nog steeds in bioscopen

The Matrix doet het daarmee nu in de bioscopen beter dan nieuwe titels als Hobbs & Shaw, Angry Bids 2 of Huisdierengeheimen 2. De film geldt inmiddels als een van de grote klassiekers uit de jaren negentig. Niet alleen het revolutionaire verhaal viel op, maar ook de iconische effecten zoals ’bullit time’, een techniek waarmee de camera in slow-motion om twee vechtende personages en rondvliegende kogels heen draaide.

De best bezochte bioscoopfilm is momenteel nog steeds The Lion King. De digitaal getekende remake van de klassieker uit 1995 trok in nog geen twee maanden tijd meer dan 2,6 miljoen bezoekers in de Nederlandse theaters. Daarmee doet de film het beter dan het origineel. Op de tweede plek staat de nieuwe Tarantino-film, Once Upon a Time in Hollywood.