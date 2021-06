Salma Hayek moest leren vloeken voor nieuwe film

„Het was leuk, maar in het begin nogal intimiderend”, herinnert de 54-jarige actrice zich in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. „Ik moest heel vaak motherfucker tegen hem zeggen. Ik voelde me net Robert De Niro in Taxi Driver terwijl ik voor de spiegel oefende met vloeken.”

Dat blijkt haar behoorlijk goed af te zijn gegaan. Zo goed zelfs dat ze ook in het dagelijkse leven af en toe blijft hangen in de rol van Sonia, het karakter dat ze in de film speelt. „Ik moet wel oppassen, want er zit nog iets van Sonia in me dat er af en toe uitkomt.” De actrice vloekte laatst zelfs in het bijzijn van haar dochter. „Toen zei ik: ’Dat was ik niet, dat was Sonia’. Dus elke keer als ik iets zeg wat ik niet zou moeten zeggen, dan is het: ’Dat was ik niet, dat was Sonia’.