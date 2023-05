Kelly Clarkson reageert op kritiek werksfeer bij haar talkshow

De Amerikaanse deelt op Instagram dat het „onaanvaardbaar” is dat iemand zich „ongehoord en of niet gerespecteerd voelt” in haar show. „Ik heb me altijd ingezet, en zal dat blijven doen, voor het creëren en behouden van een veilige en gezonde omgeving bij The Kelly Clarkson Show.” Om de situatie te verbeteren, stelt Clarkson dat alle senior medewerkers, zo ook zijzelf, een leiderschapstraining gaan volgen „om ervoor te zorgen dat elk gevoel van giftigheid wordt uitgebannen.”

Volgens de bronnen, die denken dat de presentatrice destijds niet op de hoogte was van de situatie, zouden mensen worden gepest en werd er voorgetrokken door de producenten. Ook zouden medewerkers onderbetaald en overwerkt zijn.