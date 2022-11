’Kim Kardashian walgt van Kanye na onthullingen medewerkers’

Kim zou volgens insider walgen van wat Kanye allemaal gedaan heeft. Zo zou hij onder meer naaktbeelden van zijn ex-vrouw hebben laten zien tijdens sollicitatiegesprekken en bedrijfsmeetings en ook een „giftige en chaotische werkomgeving” gecreëerd hebben. Wat ’het meest verontrustende gedrag’ van Kanye wordt genoemd, is ’zijn manipulatieve en op angst gebaseerde benadering van het leiden van het team.’ Dit staat allemaal in een brief die enkele belangrijke ex-medewerkers verstuurd hebben naar de directie van Adidas, het merk waar Yeezy mee samenwerkte.

Een insider, die met Us Weekly sprak, stelt dat Kim Kardashian geshockeerd was door alle onthullingen. Hoewel het nieuws al voor het weekend naar buiten kwam, wil ze echter nog niet reageren, omdat ze eerst alle informatie wil hebben. „Ze wilde zien welke foto’s de voormalige werknemers hebben gezien, ze wil gewoon alle details weten”, vertelde de insider aan het tijdschrift. Kim zou volgens de bron inmiddels doodsbang zijn. „Ze blijft zich maar afvragen wat het volgende is wat zal gebeuren.”

In het door Rolling Stone gepubliceerde artikel wordt beweerd dat een jonge man die op sollicitatiegesprek was voor een baan bij Yeezy, door West een ’intiem’ beeld van Kardashian te zien kreeg. Andere medewerkers zeggen ook dat Kanye een ’expliciete’ video van Kim aan verschillende collega’s binnen het bedrijf heeft laten zien.

Kanye en Kim waren zes jaar getrouwd voordat ze in 2021 besloten te scheiden. Ze hebben samen vier kinderen.