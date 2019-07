Dotan vindt hemel op aarde in IJsland

„De hemel is een plek op aarde”, concludeerde Dotan in zijn Instagram Stories na een bezoek aan de stad Egilsstaðir. Daar genoot de Numb-zanger, die in mei zijn comeback maakte na trollengate, van ’rust, stilte en het uitzicht’.

Toch was het niet het land dat het meeste indruk maakte op Dotan, maar de zee rond de eilandstaat. Tijdens een boottocht stond Dotan oog in oog met walvissen. „Dit was eerlijk waar een van de meest verbazingwekkende ervaringen ooit.”

Hoewel hij op vakantie is, is Dotan zich al klaar aan het maken voor zijn tournee. Vanaf september staat hij weer op de planken, in november geeft hij acht shows in de Verenigde Staten.