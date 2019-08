Haakon viert 100-jarig jubileum met barbecue

Kværner Stord is de grootste offshore scheepswerf van Noorwegen. In 1919 begonnen drie broers een haringoliefabriek, maar toen Noorwegen een belangrijke bron van olie werd, richtte de werf zich meer op deze nieuwe markt. De kroonprins complimenteerde in zijn speech het aanpassingsvermogen en inzicht dat nodig was om deze verandering mogelijk te maken. Ook legde hij tijdens zijn toespraak nadruk op de projecten die het bedrijf doorloopt om duurzamer te worden. Zo draagt Kværner veel bij aan windparken aan zee.

Haakon kreeg ook een rondleiding van het hoofd van het lokale historische team, Leif Nilsen. Nilsen begon bij Kværner Stord als havenwerker, maar na 43 jaar begon hij als geschiedkundig expert bij het bedrijf. Zo kreeg de kroonprins te horen over de vernieuwingen die de werf constant meemaakt.