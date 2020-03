Tv-spektakel: VI-heren willen om tafel met Ladies Night-dames

De tweet van Feyenoordfan Gerard delen zij op hun eigen account, bij een foto van Linda de Mol, Olcay Gulsen en Tina de Bruin uit Ladies Night. Die schreef: „Er moet een eenmalige uitzending komen met de mannen vanVeronica Inside en de dames van Ladies Night. Dat kan een spektakel worden.”

Daarop reageert Veronica Inside met: „Doen?” Ladies Night reageert met: „Wij zijn voor! Your place or ours? Wij hebben wel een grotere... (studio)”

Woensdagavond schoot Olcay Gulsen uit haar slof toen er een fragment werd terugbekeken waarin René van der Gijp de lengte van Manon Meijers, de vriendin van Guus Meeuwis, belachelijk maakte. Na een gesprekje over de vele kritiek die vrouwen ’altijd’ op hun uiterlijk krijgen, merkte Tina de Bruin op dat men dat zou moeten accepteren. Maar daar ging Olcay fel tegenin. „We moeten ophouden om zo over elkaar te spreken. Als het de nieuwe norm is dat we dat níet doen, dan kunnen we er eindelijk iets aan veranderen. In plaats van dat je maar moet accepteren dat die drie f*cking irritante, lelijke, leeghoofdige eikels dat zeggen over haar. Sorry! Ze moeten zich kapot schamen.”