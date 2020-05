Ierse punkband strikte GoT-ster met biertje

„Ik had gehoord dat hij een fan was”, vertelt frontman Grian Chatten tegen de BBC over Gillen. „Hij kwam een of twee keer bij ons langs, dus vroegen we hem het te doen.” En dat pakte meteen goed uit voor de band. „We hadden niet veel budget, maar hij zei dat we voor hem maar een pint moesten kopen.”

Het nummer met bijbehorende video werd vorige week uitgebracht. Gillen speelt een charismatische presentator van een talkshow die door zijn host, een pratende pop, wordt overschaduwd. Hero’s Death is afkomstig van het tweede en gelijknamige album van de band dat op 31 juli uitkomt.