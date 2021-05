Dit zijn de vrijgezellen van Love Island

In Love Island gaan singles vijf weken lang op zoek naar de liefde in een Spaanse villa. De singles moeten echter niet alleen hun mogelijke partner veroveren, maar ook het hart van het publiek. Kijkers mogen via de Love Island app meebepalen welke deelnemers in de show blijven, en dus ook welk koppel moet vertrekken. Voor het aankomende seizoen, dat vanaf volgende week te zien is, beproeven deze tien singles hun geluk:

Yasmin

Yasmin is een vrolijke vrouw van 26 jaar die de hele wereld over reist om te surfen. Ze werkt als weddingplanner in Nederland en Ibiza, maar het is haar zelf nog niet gelukt de ware te vinden. Yasmin is een zelfverzekerde vrouw die trots is op haar lichaam en naar eigen zeggen precies weet hoe ze de mannen om haar vinger moet winden. Yasmin heeft altijd zin in een feestje en in een relatie kan haar temperament nog wel eens naar boven komen. Doordat haar inmiddels ex-vriendjes in het verleden geregeld vreemd gingen, is ze tegenwoordig tamelijk jaloers. Op Love Island hoopt ze een lieve, avontuurlijke jongen te ontmoeten waarmee ze nog meer mooie reizen kan maken.

Morris

Barman en student rechten Morris, eveneens 26, weet met zijn aanstekelijke lach en mooie ogen behoorlijk wat vrouwen het hoofd op hol te brengen, maar écht verliefd is hij al lang niet meer geweest. Op Love Island wil hij laten zien dat hij meer is dan alleen een knappe kop en hoopt hij zijn ware liefde te vinden.

Nina

Beautyqueen Nina, 23, heeft al verschillende missverkiezingen, waaronder Miss East Afrika The Netherlands en The Face of Melanin Wonder, gewonnen, maar op het eiland hoopt ze iemand te vinden die verder kijkt dan naar haar uiterlijk. Ze is op zoek naar iemand die haar echt wil leren kennen, die eerlijk is, waar ze mee kan lachen en haar dromen ondersteunt.

Job

Praatjesmaker Job, 23, mag dan model zijn, op Love Island hoopt hij vooral dat de vrouwen voor zijn innerlijk vallen. Hij houdt van serieuze gesprekken en valt op vrouwen die hard to get zijn en hen tegengas durven geven. Als ze daarnaast ook nog eens knap, intelligent en blond is mét ambities, zou ze zomaar een relatiemateriaal kunnen zijn.

Rowenna

De grootste passie van de 21-jarige Rowenna is dansen. Zo is ze niet alleen dansdocent, maar staat ze op feestjes ook altijd dansend op de tafel of midden op de dansvloer. Menig man is al voor dansmoves gevallen, maar de juiste is nog niet voorbij gekomen. Op Love Island hoopt een lieve jongen te vonden, die ’niet te soft is’ en tegengas kan geven.

Jim

Voetbaltrainer Jim, 24, is op zoek naar een natuurlijke schoonheid, met een verzorgd uiterlijk en een mooie lach. Belangrijk vindt hij ook dat ze ambitie heeft en weet wat ze wil. Zelf wil hij het ooit schoppen tot proftrainer. De afgelopen maanden heeft hij heel wat wandeldates gehad, maar de ware zat daar niet tussen. Hij hoopt ’zijn vrouwtje’ dan ook op in de villa tegen het lijf te lopen.

Minn

De 24-jarige stagemanager Minn is maar zelden thuis en altijd in voor een feestje, maar zoekt een serieuze man die net als zij van gekkigheid en gezelligheid houdt. Ze vindt het vooral belangrijk dat hij haar niet probeert te veranderen en haar uitbundigheid omarmt. Na 4,5 jaar vrijgezel te zijn geweest is ze helemaal klaar voor de liefde en ze is dan ook zeker niet van plan te wachten. „Het is 2021: een vrouw mag ook op een man afstappen.”

Ali

De charmante en mysterieuze casanova Ali, 23, weet al cocktailshaker als geen ander hoe hij de aandacht van een vrouw moet krijgen. Zelf verliest hij echter al snel interesse. Hoewel Ali nonchalant over kan komen, zegt hij juist erg zorgzaam te zijn en is hij op zoek naar een loyale, lieve vrouw met wie hij iets kan opbouwen. Hij knapt af op bitchy of jaloers gedrag. Hij heeft een enorme zwak voor blonde vrouwen met mooie ogen. Op Love Island hoopt hij wifey material te vinden en mee naar huis te nemen.

Rosa

De 23-jarige Rosa droomt ervan ooit hoofdredacteur van een modemagazine te worden. Haar ideale man moet dan ook tot in de puntjes verzorgd zijn en daar wil ze hem best bij helpen. De zelfverzekerde Rosa is enorm trots op haar billen en vindt het belangrijk om uit te stralen dat je niet perse maatje 36 hoeft te hebben om blij te zijn met jezelf. Als het op mannen aankomt is Rosa heel kieskeurig en op Love Island hoopt zij een man te treffen die aan het volledige eisenpakket voldoet.

Joey

Student en personal trainer Joey is een echt familiemens en vindt zichzelf volwassener dan leeftijdsgenoten. Hij wil iemand waar hij zenuwachtig van wordt en waarin hij de toekomstige moeder van zijn kinderen ziet. Een meisje met donker haar, blauwe ogen en mooie billen, daar loopt Joey warm voor. Eenmaal in een relatie is hij zorgzaam en je beste vriend. Écht verliefd is Joey nog nooit geweest, dat hoopt hij op Love Island te worden.