Jaimie Vaes zit in ’beter vaarwater’ met ex Lil Kleine

In Open Casa zegt Vaes dat het „oprecht goed” met haar gaat. „Het is niet meer het gesprek van de dag. Het leeft ook bij mij gelukkig niet dagelijks”, zegt ze over het nieuws rond de vermeende mishandeling waar zij slachtoffer van is geworden door haar ex, wiens echte naam Jorik Scholten is.

„Tijd heelt ook alle wonden”, vertelt Vaes. „De rust is wedergekeerd.” Vaes deed in 2022 aangifte tegen Scholten wegens mishandeling, nadat beelden daarvan waren uitgelekt via social media. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen Scholten loopt nog.