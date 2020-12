Antiheld George Smiley, de beroemdste spion naast James Bond

De ondoorgrondelijke George Smiley is naast James Bond misschien wel de beroemdste Britse spion. Maar dan wel in ongeveer alles Bonds tegendeel: een te dikke ambtenaar in ruste met een bril die hem een uilachtige uitstraling geeft. Thrillerschrijver John le Carré, die dit weekend op 89-jarige leeftijd overleed, maakte naam met deze manipulatiekunstenaar.