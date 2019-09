Jennie Lena: ’Ik wil gewoon broccoli zijn en geen McDonald’s’

De zangeres gaat deze maand samenwerken met de Amerikaanse producer en zanger Frank McComb, die in 1997 een grote hit had met het nummer Another Day. Ⓒ Laurens Arend

Weinig artiesten van Nederlandse bodem zullen over de grens vandaag de dag bekender zijn dan Jennie Lena. Zo werd haar auditie in The Voice of Holland (2015) op YouTube maar liefst 41 miljoen aangeklikt en noemde de Amerikaanse showbizzblogger Perez Hilton de zangeres uit Purmerend zelfs ’één van mijn meest favoriete vocalisten ooit’. Morgen verschijnt haar nieuwe ep Live, raw and intimate.