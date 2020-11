Elizabeth en Philip vieren huwelijksjubileum

Het beeld is eerder deze week gemaakt op Windsor Castle. De 94-jarige Elizabeth en 99-jarige Philip zijn zittend te zien op de bank met een stapel felicitatiekaarten. De op het oog zelfgemaakte kaart die Philip in zijn hand heeft, met daarop in grote cijfers 73, is namelijk afkomstig van hun achterkleinkinderen prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2).

Op de foto draagt Elizabeth een broche die veel royaltywatchers bekend voor komt. Deze droeg ze ook op foto’s die in 1947 werden gemaakt tijdens haar huwelijksreis. Later droeg de koningin het sieraad nog enkele keren zoals bij het 60-jarig huwelijksjubileum in 2007.

Een jaar geleden legde prins Andrew zijn koninklijke taken naast zich neer. Dit na een spraakmakend interview over zijn omstreden band met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Royaltywatcher Wim Dehandschutter legt in onderstaande video uit hoe het nu met Andrew is.