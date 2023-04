Harry Potter-ster Daniel Radcliffe voor het eerst vader geworden

Of het om een zoon of dochter gaat, is niet bekend. Maar dat het kindje er is, daar bestaat geen twijfel over: Radcliffe en zijn partner, Erin Darke (38), wandelden maandag door de straten van New York City met een kinderwagen.

De hoofdrolspeler uit Harry Potter heeft al meer dan tien jaar een relatie met de Amerikaanse actrice. De twee leerden elkaar kennen in 2012 op de set van Kill Your Darlings en verschenen door de jaren heen al geregeld samen op de rode loper. Pas in maart werd bekend dat het koppel een kindje verwachtte, daar kwam de Britse tabloid The Mirror achter. Een medewerker van Radcliffe zou het nieuws uiteindelijk bevestigd hebben.