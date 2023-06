Biograaf Leon Verdonschot weinig op vingers getikt door Ronnie Flex

„Ik drink zelf niet en Ronnie wel”, legt Verdonschot uit. De rapper vroeg een keer of zijn ’Handy’ in de koelkast lag. De schrijver dacht dat het om een microfoon ging, niet wetende dat dit sloeg op het whiskymerk Thomas H Handy.

Tijdens het maakproces maakte de journalist vaak opnames van gesprekken die Ronnie Flex voerde, vertelt hij ook. Daar had de artiest nooit bezwaar tegen, meent Verdonschot. „Hij heeft in die drie jaar nooit gezegd: dit is een privégesprek.”

De biografie van Ronnie Flex, genaamd Ronnie: de biografie, ligt vanaf vrijdag in de winkel.