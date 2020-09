Jimmy Cliff: ’Toots Hibbert gaf mij m’n eerste joint’

Cliff zegt dat hij in het begin van zijn muziekloopbaan geen joints rookte. „Daar moest iedereen wel een beetje om lachen. Toots liet me mijn eerste trekje nemen.”

„Hij was ook heel erg creatief”, herinnert de zanger van I Can See Clearly Know zich. „Daar hebben de meeste mensen geen idee van. Toots kon ergens over praten en dan opeens een gitaar pakken en een liedje schrijven. Die creativiteit van hem blijft mij altijd bij.”

Otis Redding

Hibbert en Cliff traden veel samen op in Jamaica. „Dat was heel competitief, maar we inspireerden elkaar ook”, kijkt Cliff terug. Het was ook in die dagen dat Hibbert Daddy., zijn eerste grote hit in Jamaica, schreef. „Ik zong liedjes van Otis Redding. Toots vond Ray Charles beter. Maar na de shows was hij zo geïnspireerd door Otis dat hij zijn gitaar pakte en meteen Daddy. schreef.”

Cliff en Hibbert troffen elkaar drie jaar geleden voor het laatst, maar de twee hadden daarna nog veel telefonisch contact. „Ik zal zijn vriendelijkheid altijd blijven herinneren”, zegt Cliff over zijn op 74-jarige leeftijd overleden muzikale kameraad.