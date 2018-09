'Michael Douglas en vrouw uit elkaar door zoon'

De problemen van Cameron Douglas, de zoon van Michael en zijn ex-vrouw Diandra Luker, zouden voor grote spanningen hebben gezorgd tussen de acteur en Catherine.

De zoon van de acteur zou nooit een goede relatie hebben gehad met zijn stiefmoeder Catherine. "Ik denk dat Michael vond had dat ze te weinig begrip toonde voor de situatie van zijn zoon. Hij had het gevoel dat er maar weinig sympathie was voor hem en Cameron", zegt een bron.

De 34-jarige Cameron kampt al jaren met een drugsverslaving en zit in de gevangenis. Eerder werd door ingewijden gezegd dat de opmerking van Michael dat orale seks wellicht zijn keelkanker veroorzaakte zijn huwelijk met Catherine Zeta-Jones de kop kostte.