Kopspijkers: van 'geweldig' tot 'gedateerd'

Zo mag van de een het programma weer wekelijks terugkeren: "Ik geniet er echt weer van. Heerlijk droge, flauwe en sarcastische humor! Ik hou ervan!" Meerdere kijkers spreken hun lof uit over het nostalgische programma en vinden het héérlijk. "Beetje traag, maar wél vertrouwd!" Kijkers beleven een 'zalige avond' en hebben 'al meerdere keren hard gelachen'.

Maar net zo goed is de kritiek niet van de lucht en dat gaat vooral over de videofragmenten die oud zijn,zo blijkt uit meerdere kritische reacties. "Te bedonderd om er een redactie op te zetten voor nieuwe fragmenten." Dat merken de kijkers ook aan het beeld. "Uit de tijd dat breedbeeld nog niet standaard was (of zelfs nog niet bestond), zo blijkt uit de fragmenten van toen." Of het echt zoveel werk was om 'even wat fragmenten te zoeken die niet minimaal 15 jaar oud zijn', vraagt iemand zich af. En weer iemand anders vindt dat men nooit meer hoeft terug te komen met Kopspijkers. "Net als DWDD is Kopspijkers doodgescript geforceerd leuk doen, met bijpassende oubollige beeldfragmenten. Nooit meer doen. Ook niet over 15 jaar."

Kopspijkers was van 1995 tot en met 2005 op de Vara te zien op Nederland 3, gepresenteerd door Jack Spijkerman. De actualiteit werd op de hak genomen. Aan de eenmalige comeback deze zaterdagavond doen naast Spijkerman de cabaretiers Peter Heerschop, Viggo Waas, Hans Sibbel, Owen Schumacher, Erik van Muiswinkel, Sanne Wallis de Vries en Paul Groot mee.