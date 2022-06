Premium Het beste van De Telegraaf

’Wat mij nu toch allemaal overkomt’ Zangeres Astrid Nijgh (73) dankzij kijkcijferhit ’Even tot hier’ weer in trek

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Dankzij kijkcijferhit Even tot hier staat zangeres Astrid Nijgh weer op de kaart. Ⓒ ANP/HH

Een actuele tekst op haar hit Ik doe wat ik doe heeft Astrid Nijgh weer helemaal op de kaart gezet. De zangeres leek even vergeten omdat ze haar heil voornamelijk in Vlaanderen heeft opgezocht de laatste jaren, maar Nederland omarmt Astrid weer. ,,Ik weet niet wat me overkomt!’’