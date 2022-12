Rapper Diddy vader geworden van dochter

„Ik ben zo gezegend dat ik een meisje mocht verwelkomen, Love Sean Combs”, schrijft de zanger in zijn Instagram Story. Diddy maakt niet bekend wie de moeder van het meisje is. Hij had onlangs een open relatie met rapper Yung Miami; die reageert op Twitter op het nieuws slechts met een emoji met oogjes.

Diddy heeft volgens Entertainment Tonight zes kinderen: vier met model Kim Porter: de geadopteerde Quincy, King en een tweeling genaamd Jessie en D’Lila, dochter Chance kreeg hij samen met Sarah Chapman en zijn zoon Justin Combes samen met de ontwerpster Misa Hylton.