Eerste aflevering Grenslanders boeit 326.000 kijkers

De Nederlands-Vlaamse productie van regisseur Erik de Bruyn speelt zich af in het grensgebied tussen de twee landen, waar een met kogels doorboord jacht en een verdwaald meisje wordt gevonden. De serie betekent een comeback voor actrice Jasmine Sendar, bekend van Onderweg naar morgen en Goudkust. De actrice was al enkele jaren niet meer op de Nederlandse televisie te zien. In Grenslanders speelt ze de Rotterdamse politierechercheur Tara Dessel, die overgeplaatst wordt naar Zeeuws-Vlaanderen. De andere hoofdrol is weggelegd voor de Vlaamse acteur Koen De Bouw, die een Antwerpse psychiater speelt.

De traditionele Musical Sing a Long als afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam wist op NPO 1 bijna een miljoen kijkers aan de buis te kluisteren. Dat is iets minder dan vorig jaar. Tijdens het evenement werd de in mei overleden Martine Bijl herdacht.

De best bekeken programma's op de zondag waren verder het NOS Journaal van 20.00 uur met bijna 1,7 miljoen kijkers, Studio Sport met 1,3 miljoen kijkers en Tussen Kunst en Kitsch met 1,2 miljoen kijkers.