Sanne Hans nieuwe coach in The voice kids

Eerder was de zangeres al als jurylid te zien in drie seizoenen van The voice of Holland. Het nieuwe seizoen van de talentenjacht start vrijdag 6 maart bij RTL 4. Ook maakt dan een nieuw presentatieduo zijn debuut: Jamai Loman en Martijn Krabbé.

Naast Sanne Hans maken Ali B, Anouk en Marco Borsato de bezetting op de vertrouwde rode zetels compleet. Jamai Loman is ook geen onbekende in het team van The voice of Holland. In vorige seizoenen zorgde Jamai voor sfeer als backstage reporter bij het programma.