Sarah Ferguson neemt het op voor schoonzoon na privéfeestje

Volgens Fergie deed Jack gewoon zijn werk als ambassadeur voor George Clooneys tequilamerk Casamigos. Ze zegt dat de tabloids de foto’s volledig in een verkeerde context hebben geplaatst en dat er van een scheve schaats allerminst sprake is. „Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat verduidelijken in het belang van Jack”, aldus de hertogin van York in gesprek met het BBC-programma The One Show.

Jack werd vrijdag gefotografeerd voor de kust van Capri al varend, zwemmend en nippend aan rosé naast verschillende (topless) modellen. Eugenie bleef in Engeland achter met zoon August.

Volgens de ex-vrouw van prins Andrew – die al tijden onder vuur ligt vanwege zijn banden met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein – is Jack een goede vent. „Hij is gewoon een van mijn meest favoriete mensen (...) Hij is een geweldige vader, een fantastische echtgenoot en plaatst zichzelf nooit op de voorgrond.”

