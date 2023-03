Sting herdenkt Wim de Bie

De zanger deelde op Instagram een stuk van een sketch. Daarin is te zien hoe De Bie losgaat op het nummer Regatta De Blanc van The Police, de band waarvan Sting jarenlang de zanger was. Ook is er in de video beeld te zien van een krantenkop: Klasse van The Police van Stones-niveau. Sting komt overigens dit jaar nog naar Nederland. Op 30 november en 1 december staat de Britse artiest in AFAS Live in Amsterdam.

De Bie kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden in de jaren 70, 80 en 90 iconische televisieprogramma’s voor de VPRO.