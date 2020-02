André Hazes: Oost west, thuis BEST

Hopelijk zijn de turbulente tijden voor André Hazes nu even verleden tijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er trokken de afgelopen weken pittige windvlagen over ons land, maar écht stormde het pas op zonovergoten Curaçao. Daar strandde het liefdesgeluk van BRIDGET MAASLAND en ANDRÉ HAZES, die weer terugdreef in de armen van zijn ex MONIQUE WESTENBERG. Het waren wonderlijke weken in hun leven, met voor twee van de drie - André en Monique - een ’happy end’.