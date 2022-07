The Godfather-acteur James Caan (82) overleden

„Met grote droefenis maken we bekend dat Jimmy op de avond van 6 juli is overleden”, is de boodschap die op het officiële account van de Amerikaan wordt gedeeld. De familie vraagt in de verklaring om privacy in de moeilijke tijd.

Caan was verder te zien in The Gambler (1975) en Funny Lady (1976). Voor deze films werd hij genomineerd voor een Golden Globe.