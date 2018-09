'Ancilla ging te ver in discussie met Gordon'

54% Van de deelnemers van de poll die op onze site stond vindt de opmerking van blondine onder de gordel.

De overige stemmers zijn van mening dat Gordon Ancilla had moeten laten uitpraten.

Gordon en Ancilla kregen het woensdag in RTL Late Night aan de stok toen er werd gesproken over het onderwerp 'privacy'. Ancilla vertelde dat ze werd gestalkt, maar Gordon riep dat dat haar eigen schuld is omdat ze er bewust voor kiest om naakt op het internet te staan. Toen Ancilla zich wilde verdedigen, liet de zanger haar niet uitpraten. Een boze Ancilla haalde uit naar Gordon: "Misschien moet je minder coke snuiven." Het gevolg: een diep beledigde Gordon en een boze Ancilla.