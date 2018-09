'Orale seks'-uitspraak kostte huwelijk Michael Douglas de kop

"Catherine was des duivels", vertelt een bron aan de Britse krant The Sun. "Vanaf toen is hun huwelijk in een neerwaartse spiraal beland."

De onthulling deed Michael begin juni van dit jaar. De kanker werd in 2010 bij hem geconstateerd. Datzelfde jaar waren hij en Catherine tien jaar getrouwd.

De actrice is zelf onlangs behandeld voor een bipolaire stoornis. Ook dat zou niet hebben geholpen bij de huwelijkscrisis.

Michael gaat dit weekeinde naar verluidt naar het Deauville American Film Festival in Frankrijk. Daar werd de liefde tussen hem en zijn ex in 1998 openbaar.