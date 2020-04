Ed Sheeran doneert een miljoen pond aan goede doelen

Een bekende van de 29-jarige zanger vertelt in The Sun dat ’het een verschrikkelijke tijd’ is en dat ’Ed wil doen wat hij kan om te helpen’. Volgens de kennis wil Sheeran met de gift de druk op de lokale gemeenschap verlagen. „Ed is erg betrokken bij de regio en weet dat zijn donaties een groot verschil maken”, aldus de bron. „Ze zijn extreem dankbaar.”

De zanger zou momenteel vooral bezig zijn met het maken van nieuwe muziek. Volgens een vriend heeft hij zichzelf de uitdaging gesteld om een liedje per dag te schrijven zolang de lockdown duurt, zodat hij aan het eind in ieder geval één goede nieuwe hit scoort.