Dave Grohl onthult: ’Ik ben hartstikke doof’

Dave Grohl kampt met tinnitus (oorsuizen) in zijn linkeroor en hoort als gevolg daarvan heel slecht als iemand aan die kant tegen hem praat, voornamelijk in publieke ruimtes. „Als je naast me zou zitten aan tafel zou ik geen woord verstaan, de hele tijd niet. In een druk restaurant is het zelfs nog erger”, legt hij uit. Tijdens de pandemie was het dan ook extra moeilijk voor hem om te communiceren, omdat hij door het dragen van mondmaskers niet langer kon liplezen. „Als iemand nu op me afstapt en ’brmblmbl’ achter zo’n masker mompelt, dan zeg ik: ik ben een rockmuzikant, ik ben fucking doof. Ik hoor niet wat je zegt.”

Ondanks deze problemen, hoort hij wel nog altijd ’de kleinste kleine dingen’ als ze in de studio zijn. „Mijn oren zijn nog steeds afgestemd op bepaalde frequenties, en als ik iets hoor dat een beetje ontstemd is, of bijvoorbeeld een bekken die niet helder klinkt in de mix, hoor ik alle details”, verduidelijkt hij. Ook op het podium heeft Grohl geen last van zijn gehoorverlies, omdat zijn geluidsman, met wie hij al ruim dertig jaar samenwerkt, ’in zijn hoofd zit’ en precies weet hoe hij het geluid moet mixen zodat het goed voor de rocker te horen is. Hij wil ook geen oortje in, omdat hij het geluid van het publiek voor hem en zijn bandleden om hem heen ’normaal’ wil horen.

Oordoppen

Grohl is niet de enige die die door de jaren gehoorschade heeft opgelopen. Ook andere rockers, waaronder Pete Townshend en Roger Daltrey, Neil Young en Eric Clapton hebben op hun gehoor ingeleverd na jarenlang voor luide menigten met nog luidere instrumenten te hebben opgetreden. „Ik ben erg, erg doof”, onthulde Daltrey eerder. „En ik raad jullie allemaal aan, alle rock-’n-roll-fans, neem je verdomde oordopjes mee naar de optredens. Hadden wij die maar gehad toen we jong waren, we moeten nu allemaal liplezen.”