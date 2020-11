Guus Meeuwis reageert op ophef verbouwing villa

„We wonen er nog niet. We zijn nog nieuwe ramen aan het tekenen”, grapt hij in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. „Het is een heel modern, strak huis. Ik vind het een schitterend ontwerp. Wij zijn er meer dan blij mee! Maar het is net als met een liedje: je moet het pas beoordelen, als het helemaal af is.”

Hoewel er op sociale media flink wat commentaar is op de woning, valt het volgens Guus allemaal wel mee. „Gisteren was er wat commotie, maar ik hoor vooral goede berichten. En dat klopt ook. Als je ervoor staat en je bent erbij, dan zie je gewoon dat er met zorg en aandacht een heel mooi huis wordt gebouwd.”

Guus heeft de villa in 2018 gekocht, maar omdat het niet naar zijn wensen kon worden gerenoveerd, liet hij het met de grond gelijk maken om er een compleet nieuw gebouw neer te zetten. „Het huis wat Guus Meeuwis kocht hier in Tilburg en hoe het er nu uitziet, vat 2020 wel samen”, schreef een twitteraar dinsdag bij foto’s van de oorspronkelijke villa en de huidige, waarna de tweet al snel viral ging. Het huis werd onder meer vergeleken met een crematorium en bunker.