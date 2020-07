Reddingspoging Expeditie Robinson mislukt

RTL had in samenwerking met producent Zodiac een protocol opgesteld om de opnames te redden. Onder meer door regelmatige coronatests zou het programma ’gewoon’ vanaf september op de buis kunnen worden gebracht. Op het laatste moment werd echter anders besloten.

Presentatrice Nicolette Kluijver baalt van de beslissing, maar zegt tegen De Telegraaf trots te zijn dat de gezondheid van crew en kandidaten boven de opnames wordt gesteld. „Het klinkt enorm cliché, maar zolang we gezond zijn met z’n allen...”

Vaccinatieprikken

Hoewel er al vanaf het begin van de coronacrisis donkere wolken boven Robinson hingen, was het de makers bijna gelukt om de hele club toch naar de Filipijnen te sturen.

„Ik kan de vaccinatieprikken nog voelen”, lacht Kluijver, die de lokale productiemedewerkers zegt te gaan missen. „We komen al zo lang op de Filipijnen dat de plaatselijke crew een beetje als familie is gaan voelen.”

RTL wil nog niets kwijt over de zoektocht naar een nieuwe locatie. Wel benadrukt de zendergroep dat ’van uitstel zeker geen afstel’ komt. Kluijver zelf hoeft zich over een lege agenda in ieder geval geen zorgen te maken. Zij is te zien in de film Misfit 3 en spreekt binnenkort een andere film in. „En er komt iets moois aan bij RTL waar ik nog even niks over kan zeggen.”