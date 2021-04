Het nieuwe leven van Kate Middleton

Voor hertogin Catherine lijkt inmiddels een steeds belangrijkere rol weggelegd. Ⓒ Getty Images

Twintig jaar geleden leerden ze elkaar kennen, donderdag vieren prins William en hertogin Catherine dat ze tien jaar getrouwd zijn. Het was 2011 en relatief rustig aan het Britse hof. Het bleek stilte voor de storm, want afgelopen decennium hebben zij nogal wat moeten doorstaan. Zelden was het zo onrustig als de laatste jaren...