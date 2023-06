Verkracht slachtoffer doorbreekt stilzwijgen in ’La ragazza del futuro’

Tot 1981 kon een verkrachter in Italië z’n straf ontlopen door met het slachtoffer te trouwen. Zo’n ’herstelhuwelijk’ was volgens de wet en conform eeuwenoude sociale normen een win-win: de man had zijn verantwoordelijkheid genomen, de eerbaarheid van de vrouw was gered. Dat zijn misdaad beloond werd en haar wil volkomen genegeerd, woog minder zwaar. Want vrouwen horen toch een beetje tegen te stribbelen?

La ragazza del futuro is een drama dat deze misogyne praktijk aan de kaak stelt. Marta Savina liet zich voor haar film inspireren door het verhaal van de Siciliaanse Franca Viola, die eind jaren 60 als een van de eersten het stilzwijgen doorbrak en haar stem verhief: ze weigerde te trouwen met de man die haar seksueel had misbruikt.

Savina’s vakkundige regiedebuut maakt onomwonden duidelijk hoe groot de sociale druk op vrouwen als Viola moet zijn geweest om zich toch te schikken in hun lot. Tegelijkertijd zet zij Lia’s verzet in La ragazza del futuro neer als een voorbode van een nieuwe tijd en meer gelijkheid, afgedwongen door een vrouw die de moed vindt om tegen de stroom in te zwemmen en daarbij gelukkig niet helemaal alleen staat. Actrice Claudia Gusmano weet die geestkracht mooi te verbeelden.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)