Beyoncé schrijft nummer voor The Lion King

Beyoncé werkte voor het nieuwe nummer samen met het team van de bekende filmcomponist Hans Zimmer, verklaarde Favreau tegenover filmsite Fandango. „Ze hebben allemaal hard gewerkt om naast alle originele liedjes ook nog nieuwe muziek toe te voegen, dat er daardoor heel natuurlijk bijpast”, aldus de regisseur.

Op de onlangs bekendgemaakte lijst met liedjes op de soundtrack staat ook nieuw werk van Elton John, dat Never Too Late heet. De Britse zanger schreef samen met Tim Rice de meeste liedjes voor het album uit 1994, dat nog steeds de best verkochte soundtrack van een animatiefilm ooit is.

De nieuwe versie van The Lion King is vanaf 17 juli in de bioscoop te zien.